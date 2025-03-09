Командир российской военной базы ЮВО в Армении торжественно вручил юнармейцам знаки «Юнармейская Доблесть»

Активисты юнармейского движения участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических мероприятиях, посещают специальные смены во Всероссийских детских центрах, имеют преимущество при поступлении в ВУ3ы.
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