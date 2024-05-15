Комик Дедищев рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

Российский стендап-комик Павел Дедищев поделился подробностями работы в шоу Stand Up на ТНТ. В подкасте «Страхи» на YouTube он опроверг мнение о том, что выступление в телеэфире приносит большие гонорары.
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