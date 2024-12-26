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В топ-5 технологичных подарков вошли умная колонка и виниловый проигрыватель

В топ-5 технологичных подарков вошли умная колонка и виниловый проигрыватель

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин назвал в беседе с RT топ-5 технологичных подарков к Новому году.

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