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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лос-Анджелес» выиграл все 8 матчей на выезде со старта сезона. Это 3-й результат в истории НХЛ

Сегодня «Кингс» обыграли «Аризону» (4:1) в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ.  Калифорнийцы остаются непобедимыми на выезде – 8 побед в 8 играх со старта сезона.

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