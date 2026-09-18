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Царьград

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Reuters: ЕС может заблокировать сделку UPM и Sappi за €1,42 млрд

Reuters: ЕС может заблокировать сделку UPM и Sappi за €1,42 млрд

Антимонопольные органы ЕС намерены заблокировать сделку на €1,42 млрд между финской UPM-Kymmene и южноафриканской Sappi из-за опасений по поводу ограничения конкуренции.

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