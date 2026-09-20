Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ на славянском направлении

Военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем «Смерш» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении.
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