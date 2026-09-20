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ИА Регнум

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Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ на славянском направлении

Расчеты «Смерша» ликвидировали группу ВСУ на славянском направлении

Военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем «Смерш» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении.

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