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Zero Hedge

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When Uncle Sam Turns Venture Capitalist, What Could Go Wrong?

When Uncle Sam Turns Venture Capitalist, What Could Go Wrong?

When Uncle Sam Turns Venture Capitalist, What Could Go Wrong? Authored by James Varney via RealClearInvestigations, The battery recycler Ascend Elements was riding high in 2023, flush with hundreds of millions of dollars in federal funding.

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