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Спички - не игрушка

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«Денацификация» спустя рукава: печальный опыт «перевоспитания» Третьего рейха

«Денацификация» спустя рукава: печальный опыт «перевоспитания» Третьего рейха

Александр Неукропный, Киев Сегодня, когда денацификация Украины называется в качестве одной из главных целей и задач проводимой там специальной военной операции, самое время вспомнить происхождение данного термина.

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