Максим Гольдарб: Я получил защиту от политического преследования

Верьте в чудеса, как бы вокруг не было бы грустно! Вчера, под окончание дня Рождества, спецкурьер доставил выданное решение о предоставлении мне международной защиты, которую я запросил в связи с политически мотивированным преследованием режимом Зеленского.
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