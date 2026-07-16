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Аргументы и Факты

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В Челябинской области из зоны подтопления эвакуировали более 40 человек

В Челябинской области из зоны подтопления эвакуировали более 40 человек

В Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области проведена эвакуация более четырех десятков человек, оказавшихся в зоне подтопления после сильных дождей, сообщило Минэкологии региона в мессенджере «Макс».

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