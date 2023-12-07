Не дельцы, а патриоты. Депутат Госдумы оценил уровень бизнеса в стране и на Алтае

А также рассказал, что готовы сделать сами народные избранники, чтобы улучшить условия работы предпринимателей В Алтайский край с рабочим визитом приехал депутат Госдумы от партии "Новые люди" Александр Дёмин.
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