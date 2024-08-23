Откуда захватчики колонии взяли жилет со взрывчаткой: Ответ дал ветеран спецназа "Альфа"

какая же продажная власть в России . окуительно взрывчатка в зоне .такое нигде в мире не возможно . страна загнивает уже стадия гангрены .

ВАРЯГ РУС

<<... А это кто в коpоткой маечке? ... К томy же этy майкy, Зин, Тебе напяль — позоp один. ... Откуда деньги, Зин? >> В.С Высоцкий "Диалог у телевизора". Если применить к ситуации, то КАК дЭньги попали в тУрму или ик. Это не 100р и не 5т одной купюрой?