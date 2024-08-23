Ветеран спецназа "Альфа" рассказал, откуда у заключённого ИК-19 взялся жилет смертника. По его словам, террористы достали взрывчатку самым банальным способом.
Откуда захватчики колонии взяли жилет со взрывчаткой: Ответ дал ветеран спецназа "Альфа"
Комментарии
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тн
татьяна неструева
какая же продажная власть в России . окуительно взрывчатка в зоне .такое нигде в мире не возможно . страна загнивает уже стадия гангрены .
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11 час.
ВАРЯГ РУС
<<... А это кто в коpоткой маечке? ... К томy же этy майкy, Зин, Тебе напяль — позоp один. ... Откуда деньги, Зин? >> В.С Высоцкий "Диалог у телевизора". Если применить к ситуации, то КАК дЭньги попали в тУрму или ик. Это не 100р и не 5т одной купюрой?
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9 час.
ИИ
Иван Иваныч
Хотелось бы за деньги, получаемые в виде ЗП работниками УФСИН, получить хотя бы честное выполнение своих обязанностей.
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7 час.
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