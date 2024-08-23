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Откуда захватчики колонии взяли жилет со взрывчаткой: Ответ дал ветеран спецназа "Альфа"

Откуда захватчики колонии взяли жилет со взрывчаткой: Ответ дал ветеран спецназа "Альфа"

Ветеран спецназа "Альфа" рассказал, откуда у заключённого ИК-19 взялся жилет смертника. По его словам, террористы достали взрывчатку самым банальным способом.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какая  же продажная   власть  в России  .  окуительно   взрывчатка   в зоне  .такое  нигде   в мире  не возможно  .  страна   загнивает   уже стадия   гангрены  .
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