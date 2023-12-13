Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

215 подписчиков

Подконтрольный спонсорам ВСУ оборонный холдинг передали Росимуществу

Подконтрольный спонсорам ВСУ оборонный холдинг передали Росимуществу

Как сообщает «Коммерсантъ», по решению Волжского суда Волгоградской области Росимущество получило военно-промышленный холдинг, владельцем которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх