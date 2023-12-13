Подконтрольный спонсорам ВСУ оборонный холдинг передали Росимуществу

Как сообщает «Коммерсантъ», по решению Волжского суда Волгоградской области Росимущество получило военно-промышленный холдинг, владельцем которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ.
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