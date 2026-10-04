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Регионы России

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Португалия одержала волевую победу над Норвегией в Лиге наций

Португалия одержала волевую победу над Норвегией в Лиге наций

Сборная Португалии продолжила успешное выступление в текущем розыгрыше Лиги наций, одержав четвёртую победу подряд.

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