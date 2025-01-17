Минобороны предупреждает: Украину призвали готовиться к ответу на атаку по российскому региону

Вооруженные силы Украины 16 января попытались осуществить атаку с использованием 6-ти дальнобойных ракетам ATACMS производства США по объектам, находящимся в Белгородской области, сообщило российское военное ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии