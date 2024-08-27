Чиновники-коррупционеры массово просятся на фронт: Счёт идёт на сотни. Но есть один нюанс

Владимир Соловьев

Зерна православия Ежедневно гибнут люди. Толстозадые и толстопузые рапортуют о том, что все прекрасно. А люди гибнут. И по земле Серафима Саровского (а он из Курска) ходит бесноватый хохол. Рядом с ним - специалист из Англии и наемник из Колумбии. И у народа есть реальный запрос на то, чтоб посадить на кол воров, брехунов и предателей. Но особенно грешными мне кажутся те особи, которые включают режиим всеобщей веселухи и делают вид, что ничего особенного не происхоодит. Разве может воюющая страна, на территорию которой уже зашел враг, транслировать совершенно безумные шоу про то, как подлечиться и во что одеться? Это какой-то смачный плевок всем вообще в ясны очи. Уже год-полтора точно, а то и больше, надо было бы зарубить всем на носу простую фразу: Плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость - в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас (Иак. 4:10) Но вместо этого простого и понятного, кто-то продолжает делать вид, что страна мирно живет. Что можно дальше жрать, блудить и веселиться. И это, скажу я вам, достойно именно намыленного кола, а не просто расстрела. Война не вошла с сознание многих людей. Её - войну - как очевидный факт, просто не впустили в общественный дискурс на правах общей беды. Её оттеснили на маргинес. Кто-то воюет, кого-то убили, какая-то женщина стала вдовой... А остальным команда: Жрать и веселиться. Это что, не предательство? Думаю, что в самом Курске до вчерашнего дня смотрели безумные шоу на Первом канале, пока под самой задницей не подгорело и стало ясно, что война не в телевизоре, а на улице. Но кто-то же в ответе за это усыпление народа! И мы продолжаем жить в режиме "Спи, страна огромная" вместо такого насущного клича "Вставай, страна огромная!" Любители веселиться, расслабляться и оттопыриваться как-то особеннол гнусно выглядят на фоне хреновой или хотя бы не простой (скажем честно) ситуации на фронтах. И какая-то гадина продолжает делать бизнес на крови, а кто-то зарабатывает повышение, а еще кто-то толстожопый докладывает Первому, что все Окей. И надо, чтобы тупые людишки веселились. Пока лично к ним не прилетит Хаймарс, они так и будут смотреть чушь по Первому каналу и ходить в Пятерочку за пивом. Без информационной мобилизации дело будет застаиваться, как болото. Врать можно долго, но шило в мешке не утаишь. Спросите у жителей Курской области. Люди не просто так уважают Ивана Грозного и Сталина. Это не от кровожадности. Это от стремления к элементарной справедливости, когда залезший высоко дрожит осиновым листом с утра до вечера, и с вечера до утра. А иначе не за чем было наверх лезть. И народу это понятно на раз-два. Ты в ответе, ты решай. Слишком дорого стоит народу пушистый либерализм. Так что мы смотрим наверх и ждем, когда прозвучит команда "Пристегнуть ремни" и "Отставить разговорчики". А если команда не прозвучит или прозвучит с критическим опозданием, это больно отзовется всем участникам процесса. И лучше с этими тонкими материями не баловаться. Протоиерей Андрей Ткачев