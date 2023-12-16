Офис Туска: комиссия подделала экспертизу по смоленской авиакатастрофе

ИТАР-ТАСС/Лисинова Ольга Ян Грабец, глава офиса премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил, что польская комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском фальсифицировала результаты экспертизы европейских и американских специалистов.
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