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Олексяк дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем в голову Алексееву, Скиннер – на 3 матча за удар Генцела клюшкой

Олексяк дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем в голову Алексееву, Скиннер – на 3 матча за удар Генцела клюшкой

Джеймисон Олексяк и Джефф Скиннер получили 3-матчевые дисквалификации.  Защитник «Сиэтла» наказан за удар локтем в голову защитнику «Вашингтона» Александру Алексееву.

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