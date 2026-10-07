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Голубева предложила ввести институт наставничества для молодых педагогов

Голубева предложила ввести институт наставничества для молодых педагогов

Депутат фракции ЛДПР Дарья Голубева предложила разработать систему наставничества для педагогических работников со стажем до трех лет — закрепить за каждым молодым специалистом в первый год работы опытного персонального наставника и установить единый регламент их взаимодействия.

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