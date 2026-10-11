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Культуромания

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В Астраханском кремле открылась выставка о трудовом человеке советской эпохи

В Астраханском кремле открылась выставка о трудовом человеке советской эпохи

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля начала работу выставка произведений изобразительного искусства и предметов этнографии из фондов Астраханского музея-заповедника «Время и люди».

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