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Запад с остервенелостью воюет против России — Лавров

Запад с остервенелостью воюет против России — Лавров

Англосаксы с разной степенью остервенелости воюют против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашовову, 29 июля сообщает пресс-служба МИД России.

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