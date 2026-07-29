Англосаксы с разной степенью остервенелости воюют против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашовову, 29 июля сообщает пресс-служба МИД России.
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