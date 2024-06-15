Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Камчатском крае

Два землетрясения были зафиксированы в Камчатском крае днем в субботу. Первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 141 километра и было зарегистрировано на территории Усть-Камчатского муниципального района, примерно в 118 километрах к юго-западу от поселка Усть-Камчатск.