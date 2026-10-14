На заседании Курултая премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что при подготовке республиканского бюджета расходы были сокращены на 6,7 трлн тенге — с 36,9 трлн до 30,2 трлн тенге.
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