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Любовница заявила в полицию на жену, которая нашла в телефоне мужа ее интимные фото и переправила третьему лицу

Любовница заявила в полицию на жену, которая нашла в телефоне мужа ее интимные фото и переправила третьему лицу

В Новом Уренгое полиция возбудила уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, 15 августа 2024 года местная жительница, обнаружив в телефоне супруга фотографии соперницы интимного содержания, отправила эти фотографии третьему лицу.

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