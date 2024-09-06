«Очень оскорбительно»: Валуева возмутили условия для россиян на Паралимпиаде

Экс-чемпион мира возмущён отношением к атлетам.фото: vk.com/duma--> Условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже являются оскорбительными, заявил 6 сентября депутат Госдумы Николай Валуев.
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