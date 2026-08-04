«Давай нуди, скуф»: Мизулина выставила напоказ ворчливого мужа-певца, а Shaman пригрозил ей разводом в прямом эфире

Мизулина и Shaman устроили шуточную перепалку во время прогулки Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео с супругом, певцом Shaman, на котором пара обменивается колкостями прямо на московской набережной.
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