Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Давай нуди, скуф»: Мизулина выставила напоказ ворчливого мужа-певца, а Shaman пригрозил ей разводом в прямом эфире

«Давай нуди, скуф»: Мизулина выставила напоказ ворчливого мужа-певца, а Shaman пригрозил ей разводом в прямом эфире

Мизулина и Shaman устроили шуточную перепалку во время прогулки Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео с супругом, певцом Shaman, на котором пара обменивается колкостями прямо на московской набережной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии