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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and Steel Издатель ...

Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and Steel Издатель ...

Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and SteelИздатель видеоигр tinyBuild объединился с независимым разработчиком Fire & Frost Studios, чтобы представить свою предстоящую игру Of Ash and Steel, захватывающую ролевую игру от третьего лица, вдохновлённую олд-скульными исследованиями и повествованием.

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