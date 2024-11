Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and Steel Издатель ...

Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and SteelИздатель видеоигр tinyBuild объединился с независимым разработчиком Fire & Frost Studios, чтобы представить свою предстоящую игру Of Ash and Steel, захватывающую ролевую игру от третьего лица, вдохновлённую олд-скульными исследованиями и повествованием.