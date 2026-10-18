Завод «Брянсксельмаш» (БСМ) выпустил пилотную партию селекционных зерноуборочных комбайнов. Это первая российская специализированная машина для селекционных центров и семеноводческих хозяйств, аналоги есть лишь у пяти компаний в мире.
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