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Криминального авторитета из Грузии застрелили на глазах у семьи в Афинах

Криминального авторитета из Грузии застрелили на глазах у семьи в Афинах

Неизвестный застрелил 41-летнего вора в законе из Грузии Шота Тевдорадзе, известного как Шотико. Убийство произошло в Афинах в ночь с субботы на воскресенье на глазах у несовершеннолетней дочери и жены погибшего, сообщил греческий телеканал Mega.

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