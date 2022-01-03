Криминального авторитета из Грузии застрелили на глазах у семьи в Афинах

Неизвестный застрелил 41-летнего вора в законе из Грузии Шота Тевдорадзе, известного как Шотико. Убийство произошло в Афинах в ночь с субботы на воскресенье на глазах у несовершеннолетней дочери и жены погибшего, сообщил греческий телеканал Mega.