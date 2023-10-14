Жители Газы вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев из-за нехватки питьевой воды, что увеличивает риск заболеваний, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
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