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Премьер Британии объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Премьер Британии объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Сегодня, 19 мая, в Хиросиме начинается саммит «Большой семерки». Мероприятие продлится до воскресенья, 21 мая, и, как ранее заявляли ряд политиков и экспертов, одной из ключевых тем встречи станет обсуждение усиления санкционного давления на Россию.

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