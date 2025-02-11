Экономист Балынин: можно сэкономить на ЖКУ до 40%, изучив объемы потребления

Россияне могут сократить расходы на коммуналку до 40%, следуя четырем советам, заявил "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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