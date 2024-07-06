Один – нападает, второй – покрывает. Мигранты в России начали атаковать православные храмы: наказывать их не будут

Автор: Дмитрий Горин Смысл произошедшей 18 июня антиправославной акции в бутовском храме Москвы стал, наконец, абсолютно понятен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!
- Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но их поставили на место
- "Мордой в грязь - и назад в аул": Новые кадры с мигрантами из Подмосковья выведут из себя даже самых спокойных. Русские требуют от полиции жёстких мер
Свежие комментарии