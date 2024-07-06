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Один – нападает, второй – покрывает. Мигранты в России начали атаковать православные храмы: наказывать их не будут

Один – нападает, второй – покрывает. Мигранты в России начали атаковать православные храмы: наказывать их не будут

Автор: Дмитрий Горин Смысл произошедшей 18 июня антиправославной акции в бутовском храме Москвы стал, наконец, абсолютно понятен.

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Комментарии
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A
Antanas
Это окна Овертона.Попробовали прошло успешно.Повторить и так далее.Чтобы люди привыкли.👍👍👍👍👍.
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2 час.
Сергей Ульмасов
Раз он не Муслим, то сжечь его заживо
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1 час.
Василий Целовальников
Позор России, из-за поведения наших правоохранителей!!!
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57 мин.

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