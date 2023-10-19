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«Отчаянный поступок». СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского

«Отчаянный поступок». СМИ раскрыли неожиданный шаг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии пытался связать конфликт в своей стране с войной Израиля против ХАМАС, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.

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