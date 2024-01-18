Власти продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам

Правительство России продлевает бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс, льгота возобновит действие с 19 января, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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