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Власти продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам

Власти продлили бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам

Правительство России продлевает бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс, льгота возобновит действие с 19 января, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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