Хотим поздравить просто замечательного, доброго и отзывчивого человека Андрея Кривошеина с юбилеем! Андрей, желаем тебе от всей души крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Твои друзья.
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Хотим поздравить просто замечательного, доброго и отзывчивого человека Андрея Кривошеина с юбилеем! Андрей, желаем тебе от всей души крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Твои друзья.