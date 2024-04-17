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"Известия": летний отдых для россиян в 2024 году подорожал на 15-20%

"Известия": летний отдых для россиян в 2024 году подорожал на 15-20%

Летний отдых для россиян в 2024 году обойдется на 15-20% дороже, чем годом ранее, рассказали "Известиям" в Российском союзе туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств.

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