В Москве автомобиль каршеринга влетел в столб и развалился пополам

ДТП с машиной каршеринговой компании произошло на новом участке трассы М12 «Москва — Казань».ДТП с участием автомобиля каршеринговой компании произошло на новом участке трассы М12 «Москва — Казань» в районе станции метро «Некрасовка» в столице.
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