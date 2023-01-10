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Гендиректор «Зенита»: «Первую часть сезона оцениваю положительно: интересная атакующая игра, надежная оборона. Хотя отрыв мог бы быть и больше»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги первой части сезона.  – Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»? – Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра.

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