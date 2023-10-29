Месячник ´Белая трость´.

Материалы к Международному дню людей с нарушением зрения15 октября - Международный день белой трости13 ноября - Международный день людей с нарушением зренияВ Беларуси традиционно с 15 октября по 15 ноября проводится месячник ´Человек с белой тростью´.
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