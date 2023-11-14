БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США намерены перекроить Ближний Восток путём этнических чисток

США намерены перекроить Ближний Восток путём этнических чисток

«Новый Ближний Восток» — царство всеобщего хаоса и этнорелигиозных войн Газета The York Times опубликовала статью под загадочным названием «How 5 Countries Could Become 14» («Как 5 стран могут стать 14»).

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