США намерены перекроить Ближний Восток путём этнических чисток

«Новый Ближний Восток» — царство всеобщего хаоса и этнорелигиозных войн Газета The York Times опубликовала статью под загадочным названием «How 5 Countries Could Become 14» («Как 5 стран могут стать 14»).
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