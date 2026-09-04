Сечин рассказал об успехах в сотрудничестве России и Китая в энергетике

Россия и Китай вышли на позиции гаранта международной энергобезопасности, генерируя треть всей энергии, производимой в мире, а Пекину удалось перехватить у ОПЕК инициативу по стабилизации рынка нефти благодаря уменьшению импорта и формированию собственных запасов, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме.