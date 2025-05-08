Politico: Белый дом опубликует засекреченное интервью Байдена с прокурором

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев Администрация президента США Дональда Трампа собирается опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, после которой возникли сомнения в умственных способностях и психическом здоровье политика, сообщили в издании Politico.
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