Politico: Белый дом опубликует засекреченное интервью Байдена с прокурором

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев Администрация президента США Дональда Трампа собирается опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, после которой возникли сомнения в умственных способностях и психическом здоровье политика, сообщили в издании Politico.