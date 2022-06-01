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Турчак: Нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Турчак: Нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России — в этом нет никаких сомнений, то же самое будет с Запорожской областью, заявил в среду, 1 июня, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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