Турчак: Нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России — в этом нет никаких сомнений, то же самое будет с Запорожской областью, заявил в среду, 1 июня, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.