Происшествия
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Происшествия

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На территории Еврейской автономной области участковые провели операцию «Контроль», направленную на усиление надзора за лицами, состоящими на профилактических учетах

На территории Еврейской автономной области участковые провели операцию «Контроль», направленную на усиление надзора за лицами, состоящими на профилактических учетах

На территории Еврейской автономной области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль», направленное на усиление надзора за лицами, состоящими на профилактических учетах, и предупреждение рецидивной преступности.

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