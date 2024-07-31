В Челябинской области трое мужчин избили инвалида, который случайно облил их водой

Полицейские поймали участников инцидента, произошедшего в Правобережном районе Магнитогорска.Разбитое лобовое стекло, вырванная дверная ручка автомобиля и сломанный нос водителя: таковы печальные итоги инцидента, произошедшего накануне в городе металлургов.
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