Россиянам подсказали, как сэкономить на отдыхе летом

Эксперт по туризму Екатерина Долгих в беседе с «Лентой.ру» заявила, что отдохнуть летом можно комфортно и насыщенно, даже если бюджет ограничен, и для этого важно грамотно подойти к планированию и не упускать возможности сэкономить.