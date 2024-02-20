Как бросить пить. Примеры 8 реальных мужчин, которым это удалось

8 мужчин рассказали, как они бросили пить навсегдаИсследования показывают, что всё больше и больше людей отказываются от спиртного, и на то есть веские причины — одно это изменение может принести пользу как физическому, так и психическому здоровью, сэкономить деньги, улучшить отношения и даже потенциально помочь вам прожить дольше.