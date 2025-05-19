Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что директор французской разведки (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами.