Гинеколог развенчивает мифы о заражении в общественных туалетах

Фото:freepik.com Многие люди опасаются подцепить инфекцию, пользуясь публичными уборными. Однако, как утверждает гинеколог сети клиник «Фомина» Василиса Гончарук, риск заражения половыми инфекциями (ЗППП) в таких местах крайне мал.
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